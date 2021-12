Vettel sull’ipotesi ritiro: “Mentirei se dicessi che non ci abbia pensato"

29-12-2021 09:15

Sono state dette tante cose sul futuro di Sebastian Vettel…sottolineando a più riprese l’ipotesi del ritiro dal mondo della Formula 1, ma è stato lo stesso quattro volte campione del mondo a fare chiarezza sulla questione ammettendo come ci abbia pensato anche lui.

Tuttavia, il quattro volte campione del mondo, ha ammesso come abbia ancora vivo dentro di lui quel fuoco e quella motivazione che lo spingono a restare nel Circus.

Alle volte ti poni domande. Mentirei se dicessi che il pensiero non mi è ancora passato per la mente – ha dichiarato Vettel, intervistato da F1-insider – Ma non vado avanti solo per far passare i messaggi. Allora non sarei fedele a me stesso. Se non sento più la spinta e l’ambizione interiori e mi attengo ad essa solo per trasmettere notizie o per aumentare il conto, sarebbe un tradimento alla generazione che deve ancora vivere questo sogno. Perché posso ancora occuparmi di determinati argomenti quando non guido più. Ma il fuoco è ancora acceso”.

Vettel analizzando la sua motivazione in vista della prossima stagione, caratterizzata dal nuovo regolamento tecnico, una chance da sfruttare a pieno per tanti team che cercano di risalire la china tra cui la stessa Aston Martin, ha detto: “La motivazione c’è. Cerchiamo di migliorare insieme. Le nuove regole offrono una grande opportunità nel 2022. Ma dobbiamo anche essere realisti e non parlare di essere i favoriti, dobbiamo vedere quanto è buona la nostra macchina”.

OMNISPORT