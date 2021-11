Vezzali: "Il calcio ha bisogno di riforme"

17-11-2021 13:40

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha parlato dopo un evento al ministero dell’Istruzione a Roma: “Ritengo fondamentale che il mondo del calcio possa attuare una riforma interna che gli consenta di poter riavere quel ruolo centrale che aveva tantissimi anni fa e che oggi ha perso, e che gli consenta poi di essere aiutato”.

Si è poi soffermata anche sulla capienza stadi: “Ritengo fondamentale la cautela in un momento in cui la curva dei contagi sta salendo. Dobbiamo dare un messaggio che ancora il nostro comportamento incide sulla salute degli altri e quindi in questo momento parlare di aumento delle capienze, non credo sia il tempo giusto”.

OMNISPORT