Vezzali: "Ora lo sport torni centrale"

“Ora dobbiamo rafforzare il nostro mondo, fare sì che lo sport diventi centrale per l’Italia”. Lo ha sottolineato Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, ospite della puntata di Tg2 Post dedicata ai successi azzurri di Tokyo, assieme al presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, che l’ha invitata a “intervenire presso Draghi perché si riformino le cose che non funzionano”.

“Ha ragione il presidente Petrucci. Sport e scuola devono andare a braccetto, e bisogna fare si’ che il miliardo del Pnrr dedicato all’impiantistica sportiva venga usato al meglio. Non dimentichiamo che abbiamo vinto una medaglia d’oro nel ciclismo su pista pur avendo un solo velodromo chiuso perche’ ci piove dentro”.

“Credo che sia stata un’estate fantastica per lo sport azzurro e l’intero Paese. Tutte queste medaglie stanno a significare che lo sport azzurro ad alto livello eccelle. Dal 1996 l’Italia e’ fra i primi 10 nel medagliere, ma la nostra Italia e’ al quintultimo posto per la pratica sportiva in Europa. L’azione di governo deve essere mirata a fare aumentare la pratica sportiva. I nostri atleti che hanno fatto grande l’Italia possono trascinare tante persone”.

OMNISPORT | 10-08-2021 08:22