Vicenza, Brocchi: "Col Crotone sarà uno spareggio"

25-11-2021 13:54

Oggi è già vigilia di campionato per il Vicenza di Cristian Brocchi. Domani si gioca infatti l’anticipo della 14^ giornata di Serie B che vedrà il Vicenza andare a far visita al Crotone in una trasferta piuttosto delicata.

Che tipo di partita sarà lo spiega in conferenza stampa proprio il tecnico dei biancorossi: “È uno spareggio sicuro, per la posizione in classifica è così, i punti sono pochi, né meritavamo di più ma ad oggi è così. Come condizione fisica i ragazzi ci sono, quello che conta è l’aspetto mentale. In settimana la delusione è stata molta, abbiamo speso qualcosa in più dal punto di vista fisico anche perché abbiamo un giorno in meno per recuperare ma penso che l’importanza della gara possa contare”.

Novità di formazione, recuperi dall’infermeria e soprattutto le condizioni fisiche di Meggiorini, ecco cosa ne pensa il mister vicentino: “La mia idea è dare continuità, non ci saranno stravolgimenti, ho dubbi su Giacomelli ha capito che deve fare il cento per cento per farsi trovare pronto e in mezzo al campo. Nessun recupero da parte degli infortunati, si aggiunge Crecco. Sarà una partita difficile, mi aspetto un Crotone aggressivo, spero che i miei ragazzi siano concentrati capendo l’importanza della gara. Meggiorini non partirà dall’inizio per scelta tecnica, anche perché Diaw sta dando garanzie nonostante non segni”.

OMNISPORT