Vicenza, Di Carlo non si nasconde: "Spal? Forte, ma lo siamo anche noi"

Un gruppo uscito rafforzato dal mercato invernale e il momento difficile legato al Coronavirus ormai alle spalle.

Queste le certezze con cui Domenico Di Carlo si avvicina alla partita interna contro la Spal, valida per la 24a giornata di Serie B.

Il tecnico biancorosso è consapevole che è arrivato il momento della stagione in cui bisogna cercare di allungare rispetto alla zona pericolosa: “Nelle ultime gare abbiamo migliorato gioco, compattezza e qualità, ma non dobbiamo fermarci – ha detto il tecnico ciociaro in conferenza stampa – La Spal ha giocatori d’esperienza, che hanno fatto la Serie A, ma noi nel girone di ritorno dobbiamo sempre puntare alla vittoria sfruttando le nostre caratteristiche”.

Di Carlo è soddisfatto per l’abbondanza, in particolare in attacco: Nel mese di dicembre abbiamo dovuto raschiare il fondo del barile, ma oggi abbiamo un gruppo forte e ho tante scelte. In attacco ho delle scelte da fare, ma per non dare un vantaggio agli avversari non dirò chi giocherà fra Lanzafame, che negli ultimi anni ha fatto la prima punta, e Jallow. Inoltre ci sono anche Longo e Gori”.

OMNISPORT | 19-02-2021 15:56