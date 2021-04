Vieri, l'affondo fa discutere: Il problema del Napoli è lui

Non ha usato giri di parole neppure stavolta. Christian Vieri, nel corso della consueta diretta sul suo canale Twitch in cui ha preso in esame i temi caldi del campionato assieme agli amici di sempre, si è soffermato in particolare sulla situazione del Napoli. E ha individuato, senza ombra di dubbio, quello che a suo avviso è “l’unico problema”. Non un calciatore, un tecnico oppure una situazione ambientale: per l’ex bomber il principale limite del club azzurro sta proprio nel suo presidente, Aurelio De Laurentiis.

Napoli, l’attacco di Bobo

Ecco le parole di Vieri a proposito del Napoli, con il clamoroso affondo nei confronti del presidente della formazione partenopea: “De Laurentiis fa solo dei disastri incredibili. La sua squadra è a quattro punti dal Milan e devo sentire che Gattuso deve andare via…quando il problema del Napoli è lui. Appena sono rientrati tutti, tipo Mertens, ha fatto subito la differenza. Basta far rientrare i calciatori top e il Napoli ha una grandissima squadra, con giocatori veri”.

Vieri vs De Laurentiis, le reazioni

Tante le discussioni attorno alle parole dell’ex centravanti, con i tifosi napoletani divisi sui social in due fazioni: quelli pro De Laurentiis e quelli contro. “Ma parla Vieri, quello che da calciatore combinava un casino sì e l’altro pure? Adesso se ne intende dei disastri altrui?”, commenta un supporter che fa parte della prima schiera. “Potrebbe anche esser vero ma Vieri dimentica che il Napoli è di De Laurentiis ed è lui che mette il cash. Quando si presenterà qualcuno meglio di lui, disposto a cacciare denaro per vedere cammello, allora ne riparleremo”, commenta un altro. “La vera rovina invece sono gli opinionisti come Vieri che ne sparano una al giorno”, è il contro-affondo di un tifoso. Ma non manca chi condivide la tesi di Bobo: “Da tifoso napoletano dico che Vieri ha pienamente ragione”. E ancora: “Ha detto la verità, quello che sanno tutti: la rovina del Napoli è De Laurentis che litiga con tutti gli allenatori e non ha un minimo di ambizione”, punge una tifosa.

SPORTEVAI | 13-04-2021 09:00