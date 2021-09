Christian Vieri confessa di essere rimasto impressionato da Erling Haaland: “E’ un misto tra me e Adriano? Io ho giocato con Adriano quando aveva 20 anni, ma non era forte come lui”, ha detto alla BoboTv.

L”ex attaccante dell’Inter si sbilancia: “Non ho mai visto nessuno negli ultimi 20/30 come Haaland nel ruolo di centravanti. Forse nemmeno Van Basten a quell’età era così forte”.

OMNISPORT | 10-09-2021 16:33