Vigorito: "Padroni del nostro destino"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito a margine di un evento ha suonato la carica dopo le ultime vittorie degli Stregoni che hanno lanciato la fuga dei giallorossi in B: "A Venezia andremo per vincere. Ma per conquistare l'intera posta dobbiamo dimostrare di essere più forti. Tenendo ben presente che l'unica squadra in grado di battere il Benevento, è il Benevento stesso. Il risultato finale dipende essenzialmente da noi".

"Ho sempre pensato che fossimo artefici del nostro destino, anche in passato quando capitava di perdere. Il principale fattore che contribuisce a ottenere vittorie o incassare sconfitte sono le scelte. Se non avessi avuto la convinzione di aver fatto in pieno il mio dovere, cioè di aver preso il meglio per salire in A tra direttore sportivo, allenatore e calciatori, mi sarei potuto sentire colpevole. Ma l'importante è avere sempre la coscienza a posto: sia questa volta che in passato, quando non siamo riusciti a tagliare il traguardo, abbiamo fatto il massimo per arrivare davanti a tutti. Forse oggi sono solo un po' più maturo".

"Il Venezia può crearci qualche grattacapo perché ha un ottimo allenatore sul quale anche noi tempo fa abbiamo fatto qualche riflessione. Foggia apprezza molto Dionisi, e lo stesso Pippo ne ha stima. Ma se scendiamo in campo come sappiamo, imponendo la nostra leadership, non ci sarà insidia che tenga".

SPORTAL.IT | 28-11-2019 11:08