Villarreal: Pochettino dice no per la panchina

25-10-2022 10:05

Dopo l’addio di Unai Emery, divenuto nuovo tecnico dell’Aston Villa, il Villarreal si trova al momento senza allenatore.

Si perché la dirigenza del club spagnolo era andata decisa su Mauricio Pochettino che in realtà ha ringraziato, ma ha declinato fermamente l’offerta. Adesso, come riporta il Periodico Mediterraneo, sembra che in pole position per la panchina ci sia Quique Setién.

64 anni, Setién è fermo da oltre due anni, dopo l’esperienza al Barcellona chiusa amaramente con il secondo posto in classifica ne LaLiga e soprattutto l’eliminazione dalla Champions League con uno storico 2-8 subito contro il Bayern.