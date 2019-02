Viñales mette in guardia Valentino Rossi

I veli sulla nuova Yamaha sono caduti a Giacarta e i due piloti non vedono l’ora di cimentarsi alla guida, nell’ovvia speranza che il 2019 sia un anno migliore rispetto a quello passato, più che disastroso.

Così, Valentino Rossi e Maverick Viñales sono uniti solo dalla volontà di portare in alto il nome della casa di Iwata, per il resto sarà lotta senza quartiere per primeggiare.

A confermarlo è lo stesso pilota spagnolo alla presentazione della moto per il Mondiale 2019: "Qual è il mio obiettivo? Battere Valentino! Scherzo! Essere concentrato, avere un buon livello di guida e stare calmo. L’obiettivo è essere il numero 1. Vedremo, dopo i due test della scorsa stagione mi sento bene".

Viñales è entusiasta anche per la nuova livrea: "E un piacere essere qui, ho visto la moto ed è bella, è la moto più cool che io abbia mai visto. Non vedo l’ora di guidarla".

SPORTAL.IT | 04-02-2019 10:30