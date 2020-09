Viñales: "Sono felice, superato momento difficile"

Maverick Viñales esprime tutta la sua soddisfazione dopo la vittoria a Misano: “Mi sento benissimo, ci siamo preparati bene in questo week-end. Pecco era molto veloce, io ho spinto tanto ma non riuscivo a raggiungerlo. Dopo il suo errore ho cercato di tenere la moto in pista, così da vincere la gara. Sono contento, abbiamo trovato un set-up ottimo per questa gara”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, abbiamo passato periodi difficili ma adesso ne siamo usciti. Spingeremo ancora tanto perché il potenziale è ancora grande”.

OMNISPORT | 20-09-2020 15:32