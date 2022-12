Vinales spinge l'Aprilia: "Non sono qui per mantenere il posto"

05-12-2022 08:28

Maverick Vinales alza l’asticella dopo la prima vera stagione all’Aprilia: l’obiettivo dello spagnolo è cominciare a vincere qualche gara e competere con i primi. “Il primo anno il mio obiettivo era conoscere la moto. A metà stagione eravamo a un ottimo livello. Ora Ora penso di conoscere bene la la moto e il team, i nostri obiettivi sono chiari ed avremo più pressione”, sono le parole riportate da Corsedimoto.

Nel 2023 l’Aprilia avrà un team satellite, importante per la crescita della moto: “A Rivola ho detto al primo incontro che e avessi firmato con l’Aprilia era per vincere, che non volevo firmare solo per mantenere il posto in MotoGP. Massimo non ha esitato un secondo e mi ha detto che questo progetto era stato creato per conquistare il titolo”, ha sottolineato l’iberico.