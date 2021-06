Vinales-Yamaha, addio a fine stagione

Ora è ufficiale. Con un anno di anticipo rispetto alla naturale conclusione del contratto in essere, le strade della Yamaha e di Vinales si separano. A fine stagione, lo spagnolo lascerà la casa giapponese.

“I cinque anni trascorsi con Yamaha sono stati molto importanti per me, è stato difficile prendere questa decisione. Abbiamo condiviso sia grandi vittorie sia momenti difficili. Di base ci sono sentimenti di rispetto e stima reciproci, resterò concentrato al massimo fino a fine stagione per raggiungere i migliori risultati”, le parole dello stesso Vinales.

