Vince il Vicenza: la Coppa Italia Serie C è biancorossa

Nonostante sia la Juve ad andare per due volte in vantaggio, ad avere la meglio sono i padroni di casa. Ferrari sigla una doppietta di fondamentale importanza

11-04-2023 22:45

Si è conclusa anche la gara di ritorno tra Vicenza e Juventus U23 valida per la finale di Coppa Italia di Serie C. Ad aggiudicarsi la coppa sono i veneti che, nel doppio incontro, hanno superato (con punteggio finale di 5-3) i bianconeri della Juventus Next Gen. L’andata era finita per 2-1 a favore dei Vicenza, il ritorno è finito per 3-2 sempre a favore dei veneti.

La gara nel dettaglio

La finale inizia con il gol della Juventus grazie a Sekulov. Sersanti serve un grandissimo pallone a Sekulov che, nella prima occasione del match, in pallonetto ai danni di Iacobucci, pareggia i conti con i veneti. Al minuto 29 la Juve ha la possibilità di raddoppiare: Ilingè calcia, l’estremo difensore del Vicenza respinge ma Da Graca viene anticipato all’ultimo istante.

Rispondono i padroni di casa al minuto 33: Stoppa non gestiste bene i tempi del passaggio e la Juve si salva. Si arriva alla fine del primo tempo sul risultato di 1-0 a favore degli ospiti. Momentaneo pareggio.

La ripresa inizia e, dopo appena due minuti, è Ferrari a pareggiare i conti ad a riportare i suoi in avanti. Stoppa serve Valietti, serve Ferrari sul secondo palo e gol del Vicenza. Al minuto 52 risponde la Juve con Sekulov, il diagonale però non inquadra lo specchio della porta. Pochi minuti di orologio ed è ancora la Juventus, con la rete di Poli, a tornare in vantaggio: angolo battuto da Sekulov e gol di Poli.

Al minuto 62 però lo stadio Romeo Menti torna ad esplodere: Della Morte serve il cross e Cappelletti sigla il gol del pareggio. Nel finale di gara è ancora il Vicenza ad essere più preciso sotto porta ed, al minuto 84, Ferrari chiude definitivamente l’incontro e consegna la Coppa ai suoi. Duettano Ferrari e Cavion, Ferrari entra in area si rigore, salta l’uomo e consegna il pallone oltre la linea della porta difesa dall’estremo difensore bianconero .Al minuto 88 la Juve ha la possibilità di pareggiare l’incontro grazie ad un calcio di rigore ma Iling calcia sopra la traversa. Al termine della gara, è il Vicenza ad aggiudicarsi la Coppa.