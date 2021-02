Vincenzo Millico preoccupa Alessandro Nesta

Il Frosinone è stata una delle squadre più attive nel mercato di gennaio in Serie B.

La rosa di Alessandro Nesta si è arricchita di giocatori che possono fare la differenza in categoria come Pietro Iemmello e Luigi Vitale, ma anche di giovani di valore come Enrico Brignola e Vincenzo Millico.

Per motivi diversi, però, il tecnico sarà costretto a inserire i volti nuovi con gradualità.

È in particolare la situazione di Millico a preoccupare Nesta, che ha parlato alla vigilia della partita contro il Venezia: “Vincenzo non è ancora al 100%, sta recuperando da un problema muscolare, ma dobbiamo stare attenti perché in passato ha sempre avuto problemi ai flessori. Per quanto riguarda gli altri Brignola ha giocato in Coppa Italia, mentre Iemmello ha disputato a dicembre l’ultima partita e Vitale è fuori da un po’”.

OMNISPORT | 05-02-2021 21:41