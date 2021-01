Vincenzo Vivarini elogia il Pisa

La sconfitta contro il Chievo ha interrotto la serie di tre vittorie consecutive grazie alla quale l’Entella è tornata in corsa per la salvezza abbandonando l’ultimo posto.

I liguri se la vedranno con il Pisa nell’anticipo dell’ultima di andata in programma venerdì 22 gennaio alle 21 al Comunale.

In conferenza stampa il tecnico Vincenzo Vivarini si è detto soddisfatto per il percorso della squadra, invitata però a non abbassare la guardia: “Dobbiamo tirare fuori una prestazione di livello perché adesso entriamo nel vivo del campionato. È stata una settimana positiva sotto tanti aspetti, si è potuto finalmente lavorare e la squadra è cresciuta molto, sotto l’aspetto tattico e atletico, i ragazzi hanno preso ancora più consapevolezza delle cose da fare in campo”.

L’allenatore abruzzese è però consapevole del valore dell’avversario: “Ci sarà da lottare su ogni pallone, il Pisa dà l’anima in campo, se scendessimo in campo disattenti passeremo dei guai. Affronteremo una squadra che ha dei valori assoluti molto alti e ottime individualità”.

OMNISPORT | 21-01-2021 21:50