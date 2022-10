Virtus Bologna: giovedì a Madrid il ritorno di Toko Shengelia

25-10-2022 09:49

Buone notizie in casa Virtus e soprattutto per Sergio Scariolo.

Dopo due mesi di stop per Toko Shengelia è arrivato il momento di fare ritorno in campo. Salvo imprevisti l’atleta georgiano tornerà in campo giovedì, quando, la Virtus Segafredo Bologna sarà impegnata contro il Real Madrid.

De­cisivo per la conquista del­l’Eurocup dello scorso anno, nella costruzione della squa­dra in estate era stato pensato come il quattro titolare con Mickey da cinque, Il gioco di Shengelia si basa molto sull’impatto fisico, sui contatti vicino a canestro sia in difesa sia in attacco, dove in post basso ha una vasta gam­ma di movimenti. Certo un pò di ruggine sarà normale, ma Scariolo può tirare un sospiro di sollievo.

Dopo quattro giornate di Euroleague, la Virtus ha collezionato fino adesso tre ko e una vittoria, quella interna contro il Bayern Monaco di coach Trinchieri.