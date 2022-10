06-10-2022 18:42

Sergio Scariolo si prepara al ritorno in Eurolega con la sua Virtus Bologna che scenderà in campo domani contro il Monaco.

Il tecnico ha parlato così oggi in vista della sfida: “Ogni partita di esordio in ogni competizione è sempre speciale, ci sono aspettative e preoccupazioni, ma siamo molto carichi per questo ritorno in Eurolega. Ovviamente sappiamo che siamo esordienti, anche se non in maniera assoluta visto che 15 anni fa eravamo parte della competizione, ma abbiamo lavorato duro per essere qui, anche grazie alla vittoria in Eurocup. Siamo convinti che quando raggiungeremo una buona chimica di squadra e riusciremo ad avere in campo i nostri giocatori infortunati, saremo competitivi per raggiungere questo sogno che hanno tutte le 18 squadre e cioè arrivare ai playoff. Il nostro avversario è una grande squadra. L’anno scorso erano una squadra da Final Four e sono arrivati a pochi canestri da quell’obiettivo; quest’anno si sono rinforzati moltissimo acquisendo ottimi giocatori con grande fisicità e talento. Inoltre giocano molto forte in difesa, quindi sono un top team e una grande candidata a fare anche meglio quest’anno. Dovremo essere pronti, siamo coscienti del fatto che questa sia una maratona e non uno sprint di 100 metri, faremo del nostro meglio per cominciare col piede giusto”.