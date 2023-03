Virtus Bologna travolta dal Fenerbahce in Turchia

Seconda sconfitta in tre gare per la formazione di Scariolo in Eurolega

03-03-2023 21:04

Seconda sconfitta in tre gare di Eurolega per la Virtus Bologna, battuta nettamente in Turchia dal Fenerbache con il punteggio di 104-72. L’avvio furente dei padroni di casa tramortisce le V Nere, che all’intervallo si ritrovano sotto addirittura di 29 punti (58-29).

Nella ripresa timida reazione degli ospiti, ma il Fenerbahce gestisce fino al 104-72 finale: top scorer dell’incontro è il canadese Pierre con 20 punti, per Bologna bene Belinelli che rende meno amaro il passivo con 18 punti (6/9 da tre).

In classifica il Fenerbahce consolida la sua quarta posizione, la Virtus è invece dodicesima: i playoff si allontanano.

Così Scariolo dopo la dura lezione: “C’è poco da dire, congratulazione al Fenerbahce e a coach Itoudis, hanno fatto una grande partita e tirato benissimo. Hanno dimostrato di essere un top team”.

“Noi non abbiamo fatto quello che potevamo fare per rallentarli, ma credo che stasera poche squadre ci sarebbero riuscite. Dobbiamo dimenticarla subito, abbiamo una striscia di partite difficili, in campionato ed Eurolega, dobbiamo pensare alla prossima. Abbiamo provato ad alzare la linea difensiva, ad abbassare il quintetto, di cambiare le marcature, ma il problema è stato che entravano in area troppo facilmente, e con gli aiuti si creavano spazi per i loro tiratori”.