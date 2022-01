Vlahovic alla Juventus, è fatta: trovato l'accordo, tutte le cifre

25-01-2022 13:31

La Juventus sta per mettere a segno il più grande colpo di mercato invernale della sua storia: secondo Sky, i bianconeri hanno trovato l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento del bomber serbo Dusan Vlahovic a Torino già a gennaio.

Juve, colpo Vlahovic: intesa raggiunta con la Fiorentina

Secondo le indiscrezioni riportate dall’emittente satellitare, la Juventus avrebbe trovato l’intesa con i viola sulla base di 75 milioni di euro (68 più bonus), il prezzo che il dirigente dei gigliati Pradé aveva indicato nella serata di lunedì.

Il colpo sembra davvero in dirittura d’arrivo, dopo l’accelerata dei giorni scorsi: il giocatore, che ha spinto fortissimo per il trasferimento immediato sotto la Mole, ha trovato da tempo l’accordo sullo stipendio e percepirà 7 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, mentre il suo entourage riceverà dieci milioni di euro di commissione.

Juve: Vlahovic l’acquisto più caro in inverno

Vlahovic diventerà così l’acquisto più costoso della storia juventina e della Serie A nel mercato di gennaio: con i 75 milioni di euro del costo del cartellino, Vlahovic supererebbe nettamente Paquetà (arrivato al Milan nel 2019 per 38 milioni) e Kulusevski (sbarcato alla Juve la scorsa stagione per 35 milioni).

Vlahovic: la Juve soffia un’altra stella della Fiorentina

Vlahovic in caso di arrivo sarebbe l’undicesimo giocatore della Fiorentina a trasferirsi alla Juventus: un asse spesso battuto in passato, nonostante la forte rivalità tra i due club. Tra i casi più eclatanti e noti, Roberto Baggio nel 1990, Giorgio Chiellini nel 2005, Felipe Melo nel 2009, Federico Bernardeschi nel 2017 e Federico Chiesa nel 2020, altra operazione che causò forte malcontento tra i tifosi viola.

