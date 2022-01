Vlahovic-Juventus, duro striscione dei tifosi viola per il bomber

25-01-2022 10:02

La Juventus accelera per Dusan Vlahovic. Da quanto si apprende nelle ultime ore, il club bianconero è pronto a formulare una proposta ufficiale alla Fiorentina per strappare l’attaccante serbo ai viola prima della chiusura della sessione invernale di mercato, fissata per lunedì 31 alle ore 20:00.

Dopo le voci sempre su insistenti sul possibile trasferimento dell’attaccante serbo alla corte di Allegri, la risposta dei tifosi della Fiorentina non si è fatta attendere. Nella notte sono apparsi alcuni striscioni, all’esterno dello stadio ‘Artemio Franchi’, indirizzati proprio al centravanti serbo classe 2000 e dal contenuto inequivocabile.

“Il rispetto non si conquista con i goal. Vlahovic gobbo di m***a”. “Le tue guardie non ti salveranno la vita. Zingaro, per te è finita!”. “A presto, ‘soggetto pericoloso'”. “Vlahovic uomo di m***a”. “Vlahovic zingaro di m***a”

Attraverso il suo entourage, Vlahovic ha fatto sapere già da tempo di non voler rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, in scadenza il 30 giugno 2023, e di voler proseguire altrove la sua carriera.Come confermato anche dal ds Pradè, il club viola ha ricevuto diverse offerte, senza però un riscontro da parte del calciatore e del suo staff.

Quello del serbo alla Juve, acerrima rivale dei toscani, potrebbe essere il terzo trasferimento nel giro di pochi anni, dopo Bernardeschi e Chiesa. Un duro colpo – l’ennesimo – per i tifosi della Fiorentina.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT