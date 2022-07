VNL, l'Italia di De Giorgi cerca i quarti

20-07-2022 08:52

L’Italia di Ferdinando De Giorgi si prepara per la sfida con l’Olanda, valida per i Quarti di Finale di Volleyball Nations League, in programma questa sera alle 21 all’Unipol Arena di Bologna.

A scendere in campo prima degli azzurri, alle 18, saranno Stati Uniti e Brasile. 79 le vittorie dell’Italia sui 115 precedenti totali con l’Olanda, per una “classica” che poco più di una settimana fa ha visto Giannelli e compagni imporsi in Polonia nell’ultima della fase preliminare. Ed è proprio il capitano degli azzurri che ha presentato la gara: “Arriviamo bene, abbiamo conquistato sul campo l’ingresso per queste Finals con un buon primo posto. Siamo carichi e pronti per la sfida che ci aspetta. Il nostro è un buon gruppo, con molta disponibilità da parte di tutti. Sono contento perché dal punto di vista tecnico abbiamo fatto vedere buone cose ma ora siamo ad una nuova fase, archiviamo la precedente e ci tuffiamo nella prossima gara. Di buono mi porterei dietro risultati, gioco e la capacità di capovolgere situazioni difficili, abbiamo però da migliorare i momenti in cui ci siamo trovati in difficoltà. Siamo un gruppo giovane, abbiamo bisogno ancora di crescere e costruire, abbiamo tanti margini di miglioramento ma la via è quella giusta. Con l’Olanda sarà una sfida diversa, come ogni gara lo è. L’Olanda è cresciuta molto grazie al tecnico e diversi elementi di ottimo livello. Sarà una bella sfida, dobbiamo stare tranquilli e fare il nostro gioco. L’Unipol Arena è un bell’impianto, speciale, tanti di noi ci hanno giocato diverse volte, sarà una sfida bella e noi faremo del nostro meglio in campo”.