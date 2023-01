Volandri ha fiducia: “Italiani maturi per uno Slam”

15-01-2023 09:48

Con tre tennisti italiani nella top 20 Atp (Berrettini, Sinner e Musetti) – cosa mai accaduta nella storia – chiaro che si faccia strada anche la voglia di vedere vincere un torneo dello Slam. Secondo Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis, effettivamente ci sono i presupposti per riuscirci.

Parlando al Corriere dello Sport, dice infatti: “Berrettini è già andato in finale a Wimbledon e, lo scorso anno, avrebbe avuto la chance di arrivare nuovamente in fondo se non fosse stato fermato dal Covid. Sinner è andato a un passo dalla vittoria su Alcaraz a New York e, qualora avesse superato quell’ostacolo, sarebbe divenuto il grande favorito. Questi ragazzi hanno già dimostrato di poter arrivare in fondo ai grandi tornei e quindi, potenzialmente, anche di vincerli”.