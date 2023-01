10-01-2023 08:47

Si torna in campo per il quinto e penultimo turno dei gironi di CEV Champions League 2023. Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino e Sir Sicoma Monini Perugia, le tre formazioni italiane impegnate nella massima competizione europea, forti di un cammino sin ora composto da sole vittorie e già certe dell’accesso ai Play Off, puntano all’ennesimo successo nelle Pool, che potrebbe proiettarle direttamente ai Quarti di Finale.

Le prime classificate passano infatti di diritto tra le prime otto d’Europa, mentre le cinque seconde e la miglior terza si giocano l’accesso ai Quarti tramite i Play Off.

CEV Champions League 2023 – Pool Phase, Leg 5

Pool C

Martedì 10 gennaio 2023, ore 21.00

Sport Lisboa e Benfica (POR) – Cucine Lube Civitanova

Pool D

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 20.30

Pool E

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 18.00

ACH Volley Ljulbjana (SLO) – Sir Sicoma Monini Perugia

A scendere in campo, ma per la Cev Cup anche Bluenergy Daiko Piacenza e Valsa Group Modena. Le italiane preparano la gara di andata dei Play Off, il turno intermedio tra Ottavi e Quarti di Finale. Le due formazioni emiliane protagoniste sin qui di un percorso perfetto, sono attese da trasferte in Romania e Germania, con match di ritorno in casa tra due settimane.

Play Off

Martedì 10 gennaio 2023, ore 17.00

Play Off

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 19.00