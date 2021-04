Volley, Conegliano e Novara si giocano lo scudetto

Domani (alle 20.30) scendono in campo, per gara uno dei play off scudetto della Lega Femminile di Volley, l‘Imoco Conegliano contro la Igor Novara. È l’ennesima sfida dalle due squadre dopo la finale di Coppa Italia e la semifinale di Champions League.

Nei recenti precedenti ha sempre vinto la formazione veneta e questa volta si gioca al meglio delle tre partite.

Le venete hanno vinto nettamente la doppia sfida di semifinale con Scandicci, mentre le piemontesi si sono affermate su una delle formazioni rivelazioni di quest’anno la Vero Volley Monza.

Santarelli avrà a disposizione, almeno all’inziio, Wolosz al palleggio, Egonu opposto, De Kruijf e Fahr al centro, Sylla e Hill in banda e De Gennaro libero.

Massimo Barbolini schiererà invece, con Hancock in cabina di regia, Smarzek opposto, Daalderop e Caterina Bosetti in banda, le centrali Chirichella e Washington e Sansonna libero.

OMNISPORT | 16-04-2021 12:26