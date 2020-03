Volley e coronavirus: Serena Ortolani rompe con il Monza

“Basta con gli allenamenti della pallavolo, non me la sento”. E’ il gesto di Serena Ortolani, capitano della Vero Volley in A1, due volte campionessa europea e argento mondiale con l’Italia allenata da suo marito Davide Mazzanti.

Secondo quanto riporta l’agenzia ANSA, la pallavolista angosciata dal coronavirus, la giocatrice ha detto stop agli allenamenti che continuano nonostante il fermo del campionato “chiedendo” – secondo quanto annuncia il sito della società – la rescissione del contratto con il club monzese, presieduto da Alessandra Marzari, medico al Niguarda.

VIRGILIO SPORT | 27-03-2020 13:06