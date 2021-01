Volley, Egonu verso il Fenerbahce?

Sono sempre di più le voci di mercato attorno a Paola Egonu,giocatrice di Coneglano vicina ad andare a giocare al Fenerbahce.

Dalla squadra turca sarebbe arrivata una mega offerta, ma il suo agente Marco Raguzzoni, in un’intervista a Il Gazzettino Treviso tiene i piedi per terra: “L’interesse di quel club sicuramente c’è. Stanno provando a convincerla a giocare con loro“.

E poi: “Al momento Paola non ha detto né sì né no, non ha quindi già accettato la proposta. È in corso un dialogo, ma nulla di più“.

Secondo l’agente la Egonu, probabilmente, deciderà solo una volta teminata la stagione.

OMNISPORT | 12-01-2021 15:03