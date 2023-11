Volley femminile, Conegliano strappa Gabi al VakifBank Istanbul: dalla Turchia sono sicuri

Ex compagna di squadra e amica di Paola Egonu, una delle migliori schiacciatrici al mondo: la brasiliana avrebbe trovato l'intesa con Conegliano per diventare una giocatrice dell'Imoco dalla stagione 2024/25

14-11-2023 18:54

Non c’è ancora l’ufficialità ma dalla Turchia sono sicuri: arriverà a fine stagione. Perché Gabriela Guimaraes, o più semplicemente Gabi, dall’anno prossimo sarà una giocatrice di Conegliano che l’avrebbe già strappata al VakifBank Istanbul, con cui la brasiliana disputerà ancora questo scampolo di annata per poi accasarsi nella provincia trevigiana, alla corte di Daniele Santarelli.

La devastante schiacciatrice – che ha condiviso lo scorso anno una stagione con Paola Egonu, della quale è diventata molto amica – sarebbe l’ennesima ciliegina sulla torta del massimo campionato di volley femminile italiano: la situazione contrattuale è ottimale per chiunque abbia intenzione di fare un tentativo ma, stando alle indiscrezioni che stanno arrivando simultaneamente da più di un organi di informazione turco, il club dei presidenti Piero Garbellotto e Pietro Maschio si sarebbe mosso per tempo, anzi: i tempi li avrebbe precorsi fino ad anticipare – e vanificare – ogni forma di concorrenza.

Contratto in scadenza nel 2024

Per l’Imoco si tratterebbe di un innesto di qualità assoluta: a rendere possibile quello che viene definito come un colpo già piazzato, sarebbero una serie di circostanze concomitanti. Il contratto in scadenza, come detto, ma anche la volontà del club turco, guidato da un’altra eccellenza della pallavolo tricolore, ovvero il classe 1972 Giovanni Guidetti, di spalancare ogni spazio possibile alla giovanissima russa Marina Markova, classe 2001, che, nelle file del Muratpaşa Bld. Sigorta Shop, sta incantando nel massimo campionato di Turchia.

Tra Conegliano e Gabi si parla di intesa raggiunta per la stagione 2024/25 e di un accordo economico che oscillerebbe intorno al milione di euro.

Il tris in Champions League

Non è ancora dato conoscere la durata dell’accordo tra la brasiliana e Conegliano: nessuna news in merito. Gabi, capitano del VakifBank Istanbul, pare ora voler pensare solo a un clamoroso tris in Champions League, trofeo già conquistato due volte consecutive, la passata stagione in coppia – un duo martellante, devastante e decisivo come pochi altri – con Paola Egonu.

A distanza di un anno, le strade delle due potrebbero quindi tornare a incrociarsi sebbene, stavolta, toccherà loro sfidarsi: Paoletta a Milano,Gabi a Conegliano, l’ennesimo binomio vincente e trainante che farebbe felici non solo i numerosi appassionati di volley ma l’intero movimento, sempre più in auge e protagonista come pochi in tutto il panorama europeo.

Quanto tutto ciò sia vero, del resto, lo si coglie dall’appeal che il campionato di A1 femminile continua ad avere rispetto alle fuoriclasse più incisive della pallavolo mondiale.

Kelsey Robinson-Cook verso gli Stati Uniti

L’approdo di Gabi all’Imoco sarebbe linfa vitale, soprattutto se si andasse a concretizzare – stavolta in uscita – uno scenario che pare parecchio concreto: quello, cioè, dell’addio di Kelsey Robinson-Cook, il cui più che probabile ritorno negli Stati Uniti lascerebbe a Conegliano un nervo scoperto proprio in attacco.

L’americana, come altre connazionali, sembra decisa a intraprendere e inaugurare la nuova avventura della League One Volleyball, la nascitura Lega americana pronta al debutto nel 2024.

Chi è Gabriela Guimaraes, semplicemente Gabi

Gabriela Guimaraes, o semplicemente Gabi. Classe 1994, nata a Belo Horizonte il 19 maggio: 181 centimetri per 60 chili di peso, è tra le schiacciatrici più forti al mondo e, aggiunta l’esperienza al talento, ha sicuramente inciso in modo significativo negli ultimi dieci anni del volley. Perno della nazionale brasiliana: in maglia verdeoro ha vinto un argento e un bronzo mondiale e messo in bacheca un argento olimpico

Cresciuta nelle giovanili della locale squadra del paese natio, il Mackenzie, ha disputato 10 stagioni da professionista in Brasile con le maglie di Mackenzie, Rio de Janeiro e Minas vincendo sei titoli nazionali, quattro coppe del Brasile e tre Supercoppe brasiliane. Il passaggio in Turchia, al VakifBank Istanbul, arriva nel 2019 ed è foriero di altri successi di prestigio: la bacheca si riempie con due scudetti, tre Coppe di Turchia, due Supercoppe, un campionato mondiale per club e due Champions League consecutive, l’ultima delle quali – quella del 2022/23 – vinta insieme a Paola Egonu.

L’amicizia tra Gabi e Paola Egonu

Tra le due campionesse c’è sempre stato un rapporto leale, schietto e – nel corso dei mesi dell’esperienza condivisa – le parole di stima reciproca non sono mancate. Di qualche mese fa una intervista esclusiva rilasciata a Olympics.com dalla stessa brasiliana, che di Paoletta ha detto: