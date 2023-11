Volley femminile, Paola Egonu ufficializza la love story con Leonardo Puliti: i sorrisi, i fiori e il bacio

Tutto vero, Paola Egonu ha un nuovo fidanzato: chi è Leonardo Puliti, il bel dottore-pallavolista che ha stregato l'opposto di Milano e della Nazionale italiana.

13-11-2023 12:09

Tre scatti su Instagram, l’annuncio ufficiale ai followers di quello che, a dire il vero, era una sorta di segreto di Pulcinella. Perché che Paola Egonu fosse in dolce corrispondenza di amorosi sensi con Leonardo Puliti, ormai, era noto da un po’. Quegli sguardi teneri e innamorati, quella complicità tra i due era apparsa evidente, in palazzetto come a San Siro, dove i due pallavolisti erano stati ‘beccati’ in occasione di Milan-Juventus. Adesso non ci sono più dubbi, a uscire allo scoperto sono stati entrambi con un post congiunto.

Paola Egonu e Leonardo Puliti fidanzati

Tre scatti per annunciare al mondo che sì, Paoletta e Leo sono ufficialmente fidanzati (e noi di Virgilio Sport ve l’avevamo anticipato in tempi non sospetti). Il primo è un sorriso che sfocia in una risata, il secondo un mazzo di fiori, il terzo un bacio appassionato. Più chiaro di così.

Chi è Leo Puliti, il nuovo amore di Paoletta

Classe 1991, laureato in Legge, anche Leonardo Puliti (per tutti Leo) gioca a pallavolo, ma in serie A3, al Moyashi Garlasco, sestetto in cui milita da tre stagioni. Di sette anni più grande di Paola, origini umbre, Puliti ha un master in Sport & business management ed è brand manager del consorzio di Alessandra Marzari, presidente dell’Allianz Vero Volley Milano, la squadra in cui si è trasferita Egonu la scorsa estate.

I precedenti amori di Paola Egonu

Anche Leo, insomma, gioca a pallavolo e quella di legarsi a “colleghi” sembra una tradizione consolidata per Paoletta. Qualche anno fa la stella di Milano e della Nazionale italiana (praticamente certo il suo ritorno con Velasco dopo i dissapori e i veleni con Mazzanti) ufficializzò la sua relazione con Kasia Skorupa, palleggiatrice di cui è stata compagna di squadra all’Agil Novara nella stagione 2017-18. Dell’estate scorsa il flirt con Michal Filip, opposto polacco in attività in Turchia. Ora l’inizio della love story con Puliti, il bel dottore-schiacciatore che ha stregato Egonu.

Per l’opposto di Milano prova super a Novara

Sarà anche merito della ritrovata serenità sentimenale, ma Paola Egonu è tornata devastante in campo dopo un’estate segnata dalle polemiche e dalla panchina con la maglia della Nazionale. Dopo lo show in Champions League, l’opposto dell’Allianz Vero Volley ha firmato trenta punti nel big match di ieri contro Novara, trascinando il sestetto guidato da Marco Gaspari a un’importante vittoria in Serie A1.