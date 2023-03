Volley femminile e Sky: una partnership sempre più ricca

La nota emittente tv da anni mette in luce la pallavolo italiana, ora la collaborazione con la serie A1 e A2 si fa sempre più fitta, grazie a spazi dedicati e premi che ampliano un progetto fino ad oggi vincente.

23-03-2023 20:06

Sempre più volley femminile su Sky: è questo il succo di un accordo che continua ad ampliare gli orizzonti.

La sponsorship vede Sky sempre presente durante la regular season e nel corso dei playoff, ma da oggi presenzierà anche sui led dei 35 palazzetti che ospitano il campionato di serie A1 e di serie A2. Non solo: sono previsti meet and greet con le giocatrici nei più importanti negozi Sky d’Italia nonché l’MVP of the Month riservato all’atleta più di spicco in quel frangente.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky: “La nostra azienda è vicina ai valori della pallavolo e la pallavolo è vicina alla passione di Sky, siamo orgogliosi di essere vicini alla Lega Volley Femminile e ad un campionato che sta raggiungendo risultati eccezionali anche oltre confine”.