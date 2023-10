Volley femminile, Italia: non solo Velasco, spunta il nome di Terzic per il dopo Mazzanti

Contatto tra la Fipav e Zoran Terzic, per anni al timone della Serbia e ora Ct della Russia: è l'ultima, clamorosa indiscrezione sulla Nazionale italiana di volley femminile.

05-10-2023 18:34

Chi guiderà la Nazionale azzurra di volley femminile nella prossima stagione, quando bisognerà blindare la qualificazione olimpica nella regular season di Volleyball Nations League e poi – si spera – partecipare ai Giochi con ambizioni da medaglia? Il casting è ufficialmente iniziato all’indomani della figuraccia nel Preolimpico, quando il presidente della Federazione Giuseppe Manfredi ha ufficializzato nel corso di un collegamento con Sky il licenziamento di Davide Mazzanti. Tutte le strade portano a Julio Velasco, ma a sorpresa dalla Russia rimbalza una voce clamorosa.

Clamoroso, contatto tra la Federazione e Terzic

Le indiscrezioni, rilanciate sul web dal giornalista Alessandro Garotta e dalla testata Volleynews, sono relative a un contatto tra la Federazione italiana e Zoran Terzic, per quasi vent’anni al timone della Serbia, storica rivale delle Azzurre in tantissimi tornei internazionali. Terzic che, da gennaio 2022, è diventato Ct della Russia, nel frattempo bannata da tutte le competizioni internazionali in seguito all’invasione dell’Ucraina iniziata il mese seguente, a febbraio dell’anno scorso. Una voce piuttosto clamorosa, dal momento che mai in precedenza era stato tirato in ballo il nome del 57enne tecnico serbo.

Chi è Zoran Terzic, il guru serbo del volley

Oltre che della selezione russa, Terzic da questa estate è diventato allenatore della Dinamo Kazan, la squadra in cui si è trasferita una delle big della Nazionale italiana: Elena Pietrini. Nato a Belgrado il 9 luglio 1966, Terzic in carriera ha allenato squadre di club in Serbia (Stella Rossa), Italia (Perugia), Romania, Svizzera, Russia e Turchia (il Fenerbahce fino allo scorso giugno). Dal 2003 al 2021 è stato al timone prima della nazionale di Serbia e Montenegro, poi della Serbia, con cui ha vinto un Mondiale nel 2018 e tre Europei nel 2011, nel 2017 e nel 2019.

Italia Volley: in pole c’è sempre Velasco

Quante possibilità ci sono che Terzic diventi il nuovo Ct dell’Italvolley? Poche, obiettivamente. Sempre secondo indiscrezioni, il guru di Belgrado avrebbe chiesto tempo per valutare la proposta, che gli darebbe modo di chiudere la stagione con la Dinamo e poi di dedicarsi alla nuova avventura azzurra. Rimarrebbe però il problema di come liberarsi dall’accordo con la Russia. In pole, per la panchina che è stata fino a poche settimane fa del silurato Mazzanti, rimane però Julio Velasco, nonostante le rituali smentite del pluridecorato allenatore argentino. Velasco che sarà tra i protagonisti del prossimo campionato di A1, al via nel weekend.