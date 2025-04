Volley femminile, la CEV Cup è di Novara! Tolok e Ishikawa chiudono la pratica in due set, Bernardi esulta

Mai nella storia tre squadre italiane avevano raggiunto la final four. La Lega plaude alle società: "Serie A movimento d'eccellenza"

Doveva vincere due set, ha impiegato meno di un’ora per farlo: l’Igor Gorgonzola Novara conquista per il secondo anno consecutivo un trofeo continentale, perché dopo aver centrato la vittoria nella Challenge Cup della passata stagione le ragazze di Lorenzo Bernardi hanno concesso il bis in CEV Cup, superando nella doppia finale le rumene dell’Alba Blaj. Si completa così una settimana d’oro per il volley novarese: dopo aver vinto 3-1 l’andata, a Tolok e compagne sarebbe bastato vincere due set per garantirsi il trofeo.

Impresa riuscita grazie a un clamoroso 30-28 ottenuto nel primo parziale, cui ha fatto seguito un secondo set decisamente più semplice, vinto per 25-17. In mezzo, sabato scorso, la clamorosa impresa interna contro Conegliano nella serie di semifinale scudetto, che riprenderà domenica prossima a Villorba sull’1-1. Ma con una coppa in più in bacheca e una voglia matta di lanciarsi verso nuovi clamorosi obiettivi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In aggiornamento