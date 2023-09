Volley: Giallo su morte olimpionica ex Perugia, è suicidio? Giù dal 17esimo piano

La polizia indaga sulla morte dell'ex campionessa Walewska Oliveira. Si fa largo ipotesi suicidio: la brasiliana si sarebbe lanciata dal 17esimo piano

23-09-2023 09:32

Emergono nuovi dettagli in merito alla morte di Walewska Oliveira, ex campionessa di pallavolo che ha vinto tutto con la maglia della Sirio Perugia. Si fa largo l’ipotesi del suicidio: la 43enne medaglia d’oro olimpica col Brasile ai Giochi di Pechino si sarebbe lanciata dal 17esimo piano del palazzo in cui viveva con il marito, Ricardo Alexandre Mendes, con cui era sposata da 20 anni.

Giallo sulla morte dell’ex Perugia: per le forze dell’ordine è suicidio

Secondo quanto riferiscono i media brasiliani, le forze dell’ordine hanno pochi dubbi in merito alla tragedia avvenuto nel quartiere Cerqueira César, zona ovest di San Paolo. Sebbene le indagini siano ancora in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto successo, pare proprio che l’ex giocatrice di volley abbia deciso di farla finita.

Il biglietto, il vino e il cellulare: ecco cosa ha trovato la polizia

Walewska Oliveira sarebbe salita in un’area ricreativa al 17esimo piano dell’edificio in cui viveva col marito per poi suicidarsi lanciandosi nel vuoto. Proprio lì la polizia ha ritrovato una bottiglia di vino, un cellulare utilizzato fino a pochi istanti prima dell’addio e una lettera d’addio.

I rapporti tesi col marito e un matrimonio che non funzionava più

Il marito della campionessa di pallavolo, Ricardo Alexandre Mendes, ha raccontato alle forze dell’ordine che i due erano sposati da 20 anni, tuttavia il loro rapporto da circa quattro anni si era incrinato, tanto che l‘uomo era intenzionato a separarsi dalla partner. Nonostante piccoli litigi, Mendes ha assicurato che in passato i due non si erano mai resi protagonisti di episodi violenti o aggressivi.

Gli ultimi istanti prima della morte di Walewska Oliveira

Le telecamere di sicurezza dell’edificio hanno ripreso l’ex atleta mentre entrava nell’area di intrattenimento da sola, alle 16:50 ora brasiliana, di giovedì 21 settembre, portando con sé una bottiglia di vino, il cellulare e una cartellina contenente un foglio.

Il marito, rientrato da lavoro alle 17:30, si sarebbe disteso sul letto per riposare non avendo trovato la compagna in casa. Pochi minuti dopo, alle 18:07, sarebbe stato contattato su Whatsapp dalla donna per discutere della separazione.

Il marito avvisato dal gruppo Whatsapp del condominio

Dopo la conversazione avuta con la moglie, alle 18:29 Mendes ha ricevuto un messaggio nel gruppo del condominio che lo informava di quanto appena successo. È stato poi l’amministratore a recarsi nell’appartamento della coppia per informare l’uomo del suicidio – ancora da appurare – di Walewska.