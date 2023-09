Argentina, si suicida ex compagno di Lautaro al Racing a 24 anni

Il giovane Brian Lopez si è tolto la vita a Rosario in circostanze ancora poco chiare, aveva lasciato il calcio e stava vivendo un dramma personale

16-09-2023 10:00

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Tragedia in Argentina: all’età di 24 anni si è tolto la vita a Rosario Brian López, ex centrocampista centrale del Racing. Ignoti per il momento i motivi del drammatico gesto. Lopez stava vivendo un dramma personale, da quel che si è appreso, ma non ci sono ancora dettagli su quanto accaduto e su cui sta indagando la polizia.

Lopez era compagno di Lautaro al Racing

Lopez era stato nel Racing fino al 2020, anche se – dopo aver fatto la trafila nelle giovanili – non era andato al di là di diventare una riserva del club argentino. L’ex giocatore faceva parte della nidiata del Racing dove spiccava anche la stella dell’Inter Lautaro Martinez.

Il tweet del Racing per Lopez

L’annuncio della morte di Lopez è stato dato dal Racing via twitter: “Siamo spiacenti di annunciare la morte di Brial López, ex giocatore delle giovanili. Accompagniamo la sua famiglia e i suoi cari di fronte a tanto dolore”.

Oltre a Lautaro, Lopez aveva giocato assieme ad altri futuri professionisti come Brian Mansilla, attualmente attaccante del ‘FC Orenburg in Russia, che egualmente ha voluto dare l’ultimo saluto al compagno su Instagram: “Turrito caro, non sono riuscito a darti la maglia numero 9, quanti viaggi abbiamo condiviso a Rosario e quanti discorsi abbiamo fatto assieme. Riposa in pace, Loquito.

La carriera di Brian Lopez

Brian Lopez era stato lasciato libero dal Racing ed aveva provato a fare fortuna in Canada ma senza successo. López è stato anche compagno di squadra di giocatori come Augusto Lotti (Lanús) e Gonzalo Córdoba, altri due giocatori emersi dalle giovanili del club. Il secondo appartiene ancora al Racing e attualmente gioca in prestito nella Seconda Divisione degli Emirati Arabi Uniti.