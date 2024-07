Volley, grave lutto per Julio Velasco: morto il fratello Raul. L'Italia di Fefé De Giorgi supera l'Argentina

Scomparso a Madrid il fratello maggiore del Ct della Nazionale femminile: intanto a Firenze gli Azzurri travolgono in tre set l'Argentina nel penultimo test prima di Parigi.

Grave lutto per Julio Velasco a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi. Il Commissario Tecnico della Nazionale azzurra di volley femminile piange la scomparsa dell’amato fratello Raul, venuto a mancare la scorsa notte a Madrid. Aveva 78 anni, sei più di Julio e il legame tra i due era fortissimo. Un brutto colpo, una mazzata terribile per il guru argentino: l’uomo che, col suo avvento, ha reso l’Italia una superpotenza del volley.

Julio Velasco piange la morte del fratello Raul

Raul Velasco, come detto, era il fratello maggiore di Julio. L’allenatore aveva parlato di lui in un’intervista concessa qualche tempo fa al quotidiano Libero: “Era il figlio perfetto: studioso e sempre ligio al dovere”. Davvero tumultuosa, del resto, la storia dei fratelli Velasco. Un altro, Luis, era stato rapito durante il colpo di stato del generale Videla, negli Anni 70: “desaparecido” e torturato dagli uomini della dittatura, fu liberato dopo quasi due mesi. Al tecnico della Nazionale femminile di volley, naturalmente, vanno le condoglianze di tutta la redazione di Virgilio Sport per la gravissima perdita.

Volley maschile, Italia-Argentina 3-0 a Firenze

Intanto l’Italia maschile di Fefé De Giorgi ha disputato un test amichevole in previsione delle Olimpiadi proprio contro l’Argentina a Firenze. Confortanti le risposte per il Ct azzurro, che ha ritrovato tutti i big e i titolarissimi che avevano saltato – per scelta tecnica dello stesso De Giorgi – le fasi finali della Volleyball Nations League. Tre a zero il risultato in favore dell’Italia, in campo col sestetto tipo: Simone Giannelli in cabina di regìa, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia gli schiacciatori, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso nel ruolo di libero.

Lavia top scorer: 14 punti. Giovedì 18 si replica

Match di fatto sempre tenuto sotto controllo dall’Italia, che ha vinto in volata i primi due set (a 22 il primo, a 23 il secondo) per poi chiudere i conti con un perentorio 25-18 nel terzo. Lavia, autore di 14 punti, il top scorer della serata. Bene pure Russo con 10 punti, quindi Romanò con 9, Michieletto meno devastante del solito con appena – si fa per dire – 8 punti, Galassi con 6 e Giannelli con 3. Giovedì 18 al PalaDozza di Bologna si replica col secondo test contro gli argentini di De Cecco e del Ct Mendez: ultima prova generale prima del cruciale appuntamento olimpico, vero e proprio tabù del volley azzurro sin dai tempi – sic – di Velasco.