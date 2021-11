Volley, la femminile chiamata al turno infrasettimanale

10-11-2021 17:05

Infrasettimanale per la Reale Mutua Fenera Chieri e la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano.

La partita, valida per la dodicesima giornata del girone d’andata (prevista in origine il 19 dicembre) viene anticipata per l’impegno delle pluricampionesse venete nel Mondiale per club.

Le due squadre arrivano al match distanziate di 4 punti in classifica: Conegliano è prima con 16 punti, Chieri terza insieme a Firenze a quota 12.

“A Chieri sarà un’altra gara molto impegnativa che ci presenta il calendario dopo le due battaglie con Monza e Busto – afferma il Coach della Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, Daniele Santarelli – Avremo di fronte una delle squadre più in forma del campionato, vincono da tre partite e giocano bene, ma non è una novità viste le ultime ottime stagioni delle piemontesi. Noi abbiamo avuto due partite andate bene sul piano del risultato e del carattere della squadra, meno sul piano del gioco. Dobbiamo migliorare molto in difesa e nel limitare i tanti errori, ma in generale stiamo lavorando per crescere perchè ormai siamo a un mese dal Mondiale per Club, il nostro prossimo obiettivo, e vogliamo arrivarci al top”.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

12^ GIORNATA

Mercoledì 10 novembre, ore 20.30 (diretta VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Simbari-Sessolo

Domenica 19 dicembre, ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Delta Despar Trentino – Acqua&Sapone Roma Volley Club

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Unet e-work Busto Arsizio

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Vero Volley Monza

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze

OMNISPORT