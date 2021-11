Volley, ottava giornata infrasettimanale: Modena si impone su Perugia

25-11-2021 14:29

Dopo l’anticipo di martedì tra Milano e Latina, sono scese in campo le altre formazioni della Superlega per l’ottava giornata.

In ripresa la Lube Civitanova che infila la settima consecutiva in campionato piegando la Consar RCM Ravenna in tre set (25-18, 25-19, 25-16). Nonostane le varie assenza, con Zaytsev ancora k.o e Juantorena in ripresa i marchigiani vanno come un treno.

Mercoledì avaro di sorrisi per la Vero Volley Monza, superata al tie-break da una ben organizzata e determinata Kioene Padova. All’Arena di Monza, nel turno infrasettimanale: finisce 3-2 per i veneti, capaci di confermare il loro momento di forma battendo con una super performance tra attacco e servizio la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley.

La Gioiella Prisma Taranto – priva degli infortunati Stefani e Joao Rafael – cede in quattro set all’Itas Trentino: al PalaMazzola, la compagine di coach Lorenzetti si impone per 1-3 (23-25, 27-25, 18-25, 29-25) sugli ionici dopo quasi due ore di gioco.

All’Agsm Forum di Verona va in scena una partita lunghissima. Verona Volley batte la Tonno Callipo Vibo Valentia per 3-1, dopo aver sfiorato la vittoria in un terzo set deciso dal video check.

Emozioni anche nel big match tra Perugia e Leo Shoes Modena: la spuntano gli uomini di Giani 15-17 al tie break con i bianconeri che incassano la prima sconfitta stagionale in Superlega.

Risultato anticipo dell’8a giornata di andata SuperLega Credem Banca:

Allianz Milano – Top Volley Cisterna 2-3 (34-32, 21-25, 33-31, 21-25, 13-15)

