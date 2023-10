Volley, Italia-Iran: info, orari e dove vederla in diretta tv e streaming

Si complica il cammino degli azzurri di De Giorgi verso i Giochi di Parigi 2024 dopo il ko contro la Germania: testa alla sfida contro gli asiatici

05-10-2023 10:21

Continua la corsa verso Parigi 2024 per l’Italvolley maschile. Il primo stop del torneo preolimpico per i ragazzi di De Giorgi è arrivato contro una resiliente Germania, che attualmente occupa il primo posto nel gruppo A. La sfida, andata in scena a Rio de Janeiro, si è conclusa con il risultato di 1-3, costringendo gli azzurri a non commettere nessun passo falso negli ultimi tre incontri che restano da disputare. Il prossimo è in programma domani, venerdì 6 ottobre, contro l’Iran, con l’inizio fissato alle 18:30.

Italia-Iran, dove vederla in diretta tv e streaming

La gara tra Italia e Iran, valida come quinta sfida del torneo preolimpico, si svolgerà domani, venerdì 6 ottobre, a Rio de Janeiro con inizio alle 18:30 (ora italiana). Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Max, al canale 205, sottoscrivendo un abbonamento. In streaming, invece, il match sarà disponibile su SkyGo, NOW e Volleyball World Tv, sempre a pagamento. Non sarà possibile seguira la gara in maniera gratuita.

Partita: Italia-Iran

Italia-Iran Data e orario: venerdì 6 ottobre ore 18:30

venerdì 6 ottobre ore 18:30 Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205)

Sky Sport Max (canale 205) Diretta streaming: SkyGo, NOW, Volleyball World Tv

Il cammino dell’Italvolley maschile

Un percorso tutto rose e fiori per l’Italvolley maschile prima dello stop subìto contro la Germania. Di fatto, la squadra di De Giorgi ha conquistato tre vittorie consecutive, rispettivamente contro Repubblica Ceca, Qatar e Ucraina. Dunque, oltre alla gara con l’Iran, agli azzurri restano da disputare altri due match: si tratta delle gare contro Cuba e, infine, con i padroni di casa del Brasile.

L’imperativo per l’Italia è quello di vincere per poter strappare il secondo posto nel gruppo A e poter accedere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Attualmente, in vetta alla classifica c’è la Germania con 12 punti ipotecando la qualificazione. A seguire, Cuba e gli azzurri a 9 punti, Brasile a 7, Repubblica Ceca e Ucraina a quota 4 punti, Iran a 3 e il fanalino di coda Qatar che non ha messo in cascina alcun punto.

Di seguito, il calendario dell’Italia:

Venerdì 6 ottobre 2023

Italia-Iran ore 18:30

Sabato 7 ottobre 2023

Italia-Cuba ore 18:30

Domenica 8 ottobre 2023

Brasile-Italia ore 15:00

La formula del torneo

24 squadre totali suddivise in tre gironi: solo le prime due di ogni gruppo potranno accedere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Per tutte le altre compagini, le sorti saranno affidate al ripescaggio con i punti ranking Fivb. Di fatto, il primo criterio da tenere in considerazione è il numero di vittorie. In caso di parità, si considereranno i punti in classifica. Infine, qualora dovesse esserci un’ulteriore situazione di parità, si andrebbe a calcolare prima il quoziente set e, dopo, il quoziente punti.