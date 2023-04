Volley, Milano regge un set ma Scandicci fa poi la voce grossa

Dopo il successo di Conegliano, in gara 1 delle semifinali dei playoff scudetto Scandicci vince la prima gara contro Milano

28-04-2023 10:16

A Palazzo Wanny di Firenze dopo quattro combattutissimi set, la Savino Del Bene Scandicci ha la meglio sul Vero Volley Milano, conquistando così Gara-1 delle Semifinali Playoff Scudetto. Complici una Antropova e Pietrini in splendida forma (47 punti in due), la formazione toscana potrebbe ora tirare la zampata decisiva domenica alle ore 20:30 ma con il fattore campo non a proprio favore.

Sono iniziati, infine, i round robin dei Playoff Challenge: se la TrasportiPesanti Casalmaggiore ha fatto valere il fattore casa e la propria posizione in classifica, imponendosi sulla Wash4Green Pinerolo per 3-0, ribalta ogni pronostico pre-partita Il Bisonte Firenze che, al PalaFenera, non concede neanche un set alla Reale Mutua Fenera Chieri, con Nwakalor e Herbots autrici, rispettivamente, di 15 e 14 punti. Pinerolo tenterà il riscatto contro il Volley Bergamo 1991 sabato alle 20:30, mentre Il Bisonte Firenze proverà a bissare il successo in casa della e-work Busto Arsizio Domenica alle ore 18.

SERIE A1

PLAYOFF SCUDETTO

SEMIFINALI – GARA 1

Mercoledì 26 aprile ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-16 25-22 26-24)

Giovedì 27 aprile ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Milano 3-1 (21-25 25-12 25-13 25-23)

PLAYOFF CHALLENGE

ROUND ROBIN

1° GIORNATA

GIRONE A

Giovedì 27 aprile ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze 0-3 (19-25 18-25 19-25)

GIRONE B

Giovedì 27 aprile ore 20.30

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Wash4Green Pinerolo 3-0 (25-18 25-23 25-19)