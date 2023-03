Volley, Modena k.o nella finale di andata di CEV Cup: ora è dura

La gara di ritorno è in programma mercoledì 5 aprile

30-03-2023 13:40

La Valsa Group Modena non ingrana nella gara di andata delle Finals di CEV Cup 2023: al PalaPanini passa il Roeselare, formazione belga che aveva già estromesso Piacenza in Semifinale e “ripescata” in CEV Cup dopo il terzo posto nella Pool C (la stessa di Civitanova).

Il match di ritorno, quello che assegnerà la Coppa, si giocherà mercoledì 5 aprile alla Tomabel Hall di Roeselare: alla Valsa Group servirà una vittoria per 3-0 o 3-1 e il successivo Golden Set.

Prima del match di ritorno, la Valsa Group Modena è chiamata alla trasferta in Gara 4 dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca al PalaBancaSport contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La squadra allenata da Andrea Giani è in vantaggio 2-1 nella serie, e domenica alle 18.00 in diretta su Rai Sport proverà a capitalizzare il secondo “match ball” per approdare alle Semifinali.

CEV Cup 2023 – Finals, Home Matches

Valsa Group Modena – Knack Roeselare 0-3 (21-25, 23-25, 21-25)