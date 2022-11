Volley, Perugia inarrestabile. Piacenza vince una battaglia

21-11-2022 08:20

A Perugia e con Perugia non si passa. Gli umbri di Andrea Anastasi sono ancora imbattuti: nulla può Trento di Lorenzetti che strappa solo un set agli umbri. Vincono anche Modena e Monza al tie Break mentre al quinto set Milano si arrende a Piacenza dopo una battaglia

Risultati 8a Giornata di Andata SuperLega Credem Banca:

Gioiella Prisma Taranto – Valsa Group Modena 1-3 (25-22, 23-25, 20-25, 19-25)

Sir Safety Susa Perugia – Itas Trentino 3-1 (22-25, 25-19, 27-25, 25-13)

Giocata ieri:

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna 3-2 (21-25, 25-18, 26-28, 25-18, 15-11)

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (18-25, 25-21, 25-23, 22-25, 13-15)

Rinviata a data da destinarsi

Cucine Lube Civitanova – Emma Villas Aubay Siena

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 24, Itas Trentino 16, Top Volley Cisterna 14, Valsa Group Modena 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Cucine Lube Civitanova 12, WithU Verona 11, Allianz Milano 11, Vero Volley Monza 9, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

2 incontri in meno: Pallavolo Padova ed Emma Villas Aubay Siena.

1 incontro in meno: WithU Verona.

1 incontro in più: Itas Trentino.

Posticipo 8a Giornata di Andata SuperLega Credem Banca

Lunedì 21 Novembre 2022, ore 19.30

WithU Verona – Pallavolo Padova

Recupero 5a Giornata di Andata SuperLega Credem Banca

Giovedì 24 Novembre 2022, ore 20.30

9ª Giornata di Andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 26 Novembre 2022, ore 18.00

Itas Trentino – Allianz Milano

Domenica 27 Novembre 2022, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Sir Safety Susa Perugia

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Valsa Group Modena – WithU Verona

Domenica 27 Novembre 2022, ore 20.30

Emma Villas Aubay Siena – Gioiella Prisma Taranto

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza

Diretta Volleyballworld.tv