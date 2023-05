Volley, tegola per la Lube: non arrivano buone nuove su Zaytsev

Lato Trento brutte notizie per Lisinac

10-05-2023 09:22

Venerì 12, all’Eurosuole Forum, va in scena Gara 3 dei playoff scudetto di Superlega. La Lube Cibitanova è in svantaggio per 2 a 1 contro l’Itas Trentino che quindi avrà un primo importante match point.

I marchigiani, al 90% saranno anche orfani di Ivan Zaytsev, protagonista di una ottima seconda metà di stagione. Uscito dolorante in gara 2 difficilmente sarà della gara. A renderlo noto la società condividendo i risultati degli esami.

“A.S. Volley Lube comunica che in giornata l’opposto biancorosso Ivan Zaytsev è stato sottoposto ad accertamenti strumentali in seguito all’infortunio di domenica a Trento.

Gli esami hanno confermato il trauma distrattivo alla spalla destra con lesione muscolare”, dichiara Mariano Avio, responsabile sanitario del Club.

Lo staff valuterà la situazione giornalmente, ma la diagnosi lascia poco spazio all’ottimismo in vista del quarto round di Finale Scudetto tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, in programma venerdì 12 maggio, alle 20.30, sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum”.

Lato Trento, l’altro grande assente (già in gara 2) sarà Srecko Lisinac che, stando al comunicato “Sarà ad un intervento di erniectomia selettiva del rachide lombare, resosi necessario per permettergli di riprendere quanto prima l’attività agonistica”.