Volley, vittoria in Champions per Novara

21-12-2022 12:25

Vittoria per 0-3 per la Igor Volley nella prima trasferta europea della stagione, a Belgrado: contro la Stella Rossa le azzurre hanno conquistato la posta piena vincendo due set in maniera netta e incanalando al meglio il terzo, in cui il tecnico Lavarini ha potuto cambiare il sestetto, dando spazio un po’ a tutte le atlete a disposizione. Da segnalare il premio di MVP di Ebrar Karakurt e gli esordi europei di Varela Gomez e Bresciani, mentre dopo l’esordio contro Potsdam sono arrivati i primi punti in Champions League per Giovannini e Ituma. Ottimo anche il ritorno in campo di McKenzie Adams dopo 40 giorni di stop: per lei 10 punti in metà incontro giocato.

Queste le parole di un soddisfatto Stefano Lavarini: “Possiamo essere soddisfatti del risultato e anche della prestazione offerta, visto che abbiamo avuto il giusto atteggiamento e abbiamo di fatto gestito senza problemi i primi due parziali e la prima parte del terzo. Abbiamo avuto modo di dare un po’ di campo a chi di solito ha meno spazio e oggi chi è entrato si è fatto trovare pronto, anche se aver rivoluzionato il sestetto ci ha tolto un po’ di ritmo. Siamo stati bravi a rimanere lì e a chiudere ugualmente, senza prolungare la partita”.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

4th ROUND – 2° GIORNATA

POOL A

Vasas Óbuda BUDAPEST – Developres RZESZÓW 2-3 (25-20, 28-26, 20-25, 20-25, 9-15)

Volley MULHOUSE Alsace – A. Carraro Imoco CONEGLIANO 21/12 – ore 19:00

POOL B

SC “Prometey” DNIPRO – Volero LE CANNET 3-2 (24-26, 17-25, 25-14, 25-15, 15-10)

CS Volei Alba BLAJ – Vero Volley MILANO 21/12 – ore 19:00

POOL C

Crvena Zvezda BEOGRAD – Igor Gorgonzola NOVARA 0-3 (17-25, 20-25, 25-27)

SC POTSDAM – VakifBank ISTANBUL 21/12 – ore 19:30