Volley, Zaytsev ancora al top con il talismano Sasha

Il figlio è raccattapalle a Civitanova

06-05-2023 13:51

Ivan Zaytsev è ancora in campo a lottare per lo scudetto. Con la sua Lube domani, 7 maggio, sarà impegnato con gara tre delle finali scudetto.

Il giocatore ha parlato a Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla presenza in campo del figlio Sasha che fa il raccattapalle all’Eurosuole Forum.

“È il mio talismano, vedere un miniclone di me che corre in mezzo al campo con l’asciugamano mi dà forza. Non so quanti giocatori hanno avuto la fortuna di vivere una finale scudetto a contatto con il proprio figlio. Mi rilassa poterlo prendere in giro quando me lo ritrovo lì sotto che asciuga il campo, anche perché spesso le chiazze di sudore in mezzo al campo sono le mie”.

Poi sulla Nazionale (non è stato convocato) ha detto: “Al momento non voglio pensare a questo discorso, devo concentrarmi sulla finale scudetto, ora c’è gara-3 e ciò basta. Poi mi godrò l’estate libera, una cosa a cui non sono molto abituato perché sono stato spesso impegnato con la maglia azzurra. Proverò questa nuova esperienza mentre in futuro potrei azzardarne un’altra. Da giovane ho provato a fare il palleggiatore come papà, poi sono diventato opposto, quando serve faccio lo schiacciatore. Beh, prima di smettere mi farò anche una partita da centrale”.