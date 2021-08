Vuelta di Spagna, Bernal: "Non mi cambia essere 5° o10°"

Il colombiano della Ineos Grenadiers attualmente è settimo in classifica generale a 4’21” dalla Maglia Rossa Odd Christian Eiking, e promette di dare tutto quello che ha nell’ultima settimana. Le tappe di domani e dopodomani sono un’occasione per il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia per riguadagnare terreno prezioso in classifica soprattutto sul favorito Primo Roglic, attualmente distante quasi 3 minuti.

Queste le sue parole al termine della tappa di oggi:

“Penso che il riposo sia stato buono, ne avevamo bisogno, e questa tappa è andata bene per far girare le gambe. Mi piacerebbe (attaccare Roglic, ndr), non ho niente da perdere, non mi interessa essere quinto o decimo in classifica generale, ma per questo bisogna avere le gambe. Al Giro attaccavo da lontano anche da leader, cosa che non bisognerebbe fare, ma mi sentivo forte e mi piace correre così. Vediamo come mi sento, se mi sento bene mi muoverò. Abbiamo una squadra molto forte. Anche Yates sta molto bene, lo vedo molto forte, il problema è che abbiamo perso due corridori, ma sia Pavel (Sivakov, ndr) che Dylan (Van Baarle, ndr) e Puccio stanno facendo un ottimo lavoro e non so se domani saranno al meglio. Ma ci proveremo, anche se prima bisogna avere le gambe“.

OMNISPORT | 31-08-2021 18:10