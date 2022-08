Vuelta Espana, il Covid continua a far danni: positivi Sivakov e Yates

31-08-2022 13:34

Il Covid-19 si conferma una piaga davvero fastidiosa per il ciclismo e i suoi protagonisti. Anche alla Vuelta Espana infatti il virus sta dando parecchio fastidio portando all’esclusione, giorno dopo giorno, di uomini sempre più importanti.

Oggi in particolare è toccato a Simon Yates (5° nella generale) Pavel Sivakov (9°) abbandonare la corsa spagnola per aver contratto la malattia.

“Durante la notte Simon ha manifestato alcuni sintomi da Covid, con una leggera febbre e dolori muscolari. Questa mattina abbiamo effettuato un tampone ed è risultato purtroppo positivo, motivo per cui oggi non ripartirà, dal momento che la salute di Simon è la priorità assoluta” ha spiegato il medico della BikeExchange-Jayco Dani Castillo in merito alla positività dell’inglese.

“Maledetto covid! Sono asintomatico e sto bene, mi dispiace lasciare i miei compagni di squadra. Auguro a loro di andare forte, rimanere in salute e fuori dai guai” ha commentato invece in prima persona Sivakov, autore ieri di una cronometro davvero buona.

Assieme a loro, non saranno più della partita alla Vuelta anche Pau Delgado, Roger Adrià e Hector Carretero, portacolori di una Equipo Kern Pharma che ora proseguirà la corsa iberica con soli cinque atleti.