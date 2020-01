Walter Mazzarri chiede di più al suo Toro

La sosta natalizia ha fatto bene al Torino che dopo aver chiuso il 2019 tra i fischi per la sconfitta contro la Spal riparte battendo 2-0 in trasferta la Roma.

Intervistato da 'Dazn', Walter Mazzarri è soddisfatto, ma non sorpreso per la prova dei suoi: “Ci siamo ripresi dei punti che non meritavamo di perdere nel 2019. Siamo abituati ai cali di tensione, adesso pensiamo al Genoa giovedì. Nel calcio bisogna concretizzare, oggi l’abbiamo fatto, prima avevamo raccolto sempre meno di quanto avevamo creato. Abbiamo subito un po’ ma era normale contro una squadra così forte. Roma in difficoltà sulla destra? Sì, l’avevamo preparata così ed è andata bene, ma se fossimo stati più bravi nel secondo tempo potevamo raddoppiare prima".

“In uscita abbiamo fatto delle ingenuità che non dovevamo fare – ha aggiunto Mazzarri – Bisogna concentrarci sui noi stessi e cosa dobbiamo fare. Il Toro più bello della stagione? Secondo me la più bella prestazione è stata quella con l'Hellas fino a venti minuti dalla fine, oltretutto loro sul proprio campo fanno fatica tutti".

Ode inevitabile a Belotti, il migliore con Sirigu: "Andrea è un guerriero, la squadra lo segue e lui aiuta la squadra. Quando gioca così spensierato è imprendibile".



SPORTAL.IT | 05-01-2020 23:34