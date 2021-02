Walter Zenga ritrova suo figlio Andrea: "Chiamerò papà subito"

Per Andrea Zenga forse arrivare all’epilogo era troppo, in una edizione del GF Vip così profondamente e drammaticamente segnata da una realtà che ha risucchiato strategie, finzioni e ombre da un passato irrisolto.

E non solo per il figlio di Walter Zenga, al centro di una famiglia allargata e divisa da incertezze e da una moltitudine di cose non dette e dunque più divisive perché aggravate dalla distanze e dal tempo. Quanto asserito da Walter, durante il Grande Fratello Vip come nei suoi interventi in diretta ospite di Barbara d’Urso, hanno segnato un nuovo corso che non potrà annichilire quanto accaduto prima, ma ha riaperto uno spiraglio.

Il rapporto tra Walter Zenga e i figli avuti da Roberta Termali

E se Nicolò, primogenito di Zenga e della seconda moglie Roberta Termali, ha affermato senza remore che avrebbe colto qualunque opportunità di confronto con suo padre per ristabilire un contatto, Andrea non aveva mai palesato i medesimi intenti. Anzi, anche durante la permanenza all’interno della casa di Cinecittà, aveva palesato quanto nutrisse ancora remore e insicurezze profonde, dettate

Solo all’uscita dove ha intrecciato una tenera amicizia con Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco, ha esternato un rinnovato sentimento di vicinanza nei riguardi del genitore.

L’apertura verso il padre Walter di Andrea Zenga

Per 14 anni, come raccontato da sua madre e dalla nuora di Walter Zenga, Clara, Andrea aveva mantenuto una distanza abissale sopraffatto, forse, anche dall’aver vissuto il dramma della separazione e della lontananza causata dal lavoro del padre, all’epoca in via di intraprendere il percorso da allenatore.

Entrato in trasmissione dopo l’eliminazione, Andrea ha rotto gli indugi in diretta promettendo che sentirà il padre: “Sì, papà lo chiamerò subito domani”, le sue parole. Finalmente di apertura, dopo tanta sofferenza e forse il convincimento che quanto vissuto, fosse l’unica verità possibile.

VIRGILIO SPORT | 23-02-2021 17:13