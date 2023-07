Wanda Nara, dopo la preoccupazione arriva anche l'accorato messaggio della madre

Dopo lo sfogo di Wanda Nara sulle sue condizioni di salute, arriva il tenero commento della madre che fa il pieno di like. Da Icardi a Maxi Lopez: tutti accanto alla showgirl

Ultimo aggiornamento 18-07-2023 10:57

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Dopo giorni di forte preoccupazione per le condizioni di salute di Wanda Nara, ieri la showgirl argentina ha rotto il silenzio con un lungo post su Instagram. E non si contano i messaggi ricevuti da parte di personaggi famosi e follower della procuratrice sportiva nonché moglie di Mauro Icardi. Su tutti spicca quello della madre, Nora Colosimo, che ha voluto essere accanto alla figlia anche sui social.

Tutti al capezzale di Wanda Nara, le parole della madre

Quando l’amore è totale, non c’è bisogno di abbandonarsi a fiumi di parole. Perché anche un messaggio sintetico è in grado di fare centro, di arrivare dritto al cuore. È il caso del commento di Nora Colosimo al post della figlia. Quattro semplici parole: “Nena linda de mamá”, bella bambina di mamma. Accompagnate da un cuore. Così il tenero messaggio della Colosimo ha fatto il pieno di like.

Lo sfogo di Wanda Nara sulle sue condizioni di salute

La giudice di MasterChef Argentina si è lasciata andare, ieri sera, a un lungo sfogo sui social, dopo giorni di silenzio che avevano preoccupato i suoi fan. La situazione è precipitata mercoledì 12 luglio, quando la moglie di Icardi, attaccante del Galatasaray, è stato ricoverata in una clinica di Buenos Aires in seguito a forti dolori addominali. Sottoposta ad accertamenti, alcuni valori sballati legati ai globuli bianchi hanno spinto i media argentini a parlare di leucemia. “Come ogni mamma, ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata – ha scritto Wanda Nara -. Purtroppo, venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi di cui nemmeno io ero a conoscenza”.

Le tante attenzioni ricevute nel corso di questi giorni di allarme e preoccupazione hanno tenuto in apprensione i fan, ma ora Wanda vuole fare chiarezza sulle sue condizioni soprattutto a salvaguardia della famiglia e in particolare dei suoi figli. Nel suo messaggio su Instagram ha fatto capire di non voler rendere pubbliche le sue condizioni e di voler vivere questa situazione nel privato: “Sono a casa, aspetto altri esami e seguo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Lo terrò privato, soprattutto per proteggere i miei figli”.

Da Icardi a Maxi Lopez: Wanda può contare sui ‘suoi’ uomini

L’ex centravanti dell’Inter Icardi è stato il primo a farsi vivo sui social, postando gli ultimi scatti della coppia realizzati in occasione di una serata di gala per gli Oscar della tv argentina, accompagnati dalle emoticon raffiguranti un cuore e un leone. Nonostante gli screzi del passato, anche l’ex marito Maxi Lopez, che in Italia ha giocato con Catania, Milan e Sampdoria, si è catapultato a Buenos Aires per assistere Wanda Nara e stare accanto ai suoi figli in un momento estremamente delicato.