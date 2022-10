19-10-2022 17:53

Che Mauro Icardi sia disposto a gesti estremi, pur di riallacciare i rapporti con Wanda Nara, risulta evidente anche dall’ultima indiscrezione emersa in queste ore in merito a quanto avvenuto durante il suo disperato tentativo di confrontarsi con lei nella sua trasferta in Argentina, a Buenos Aires.

L’attaccante del Galatasaray sarebbe stato tenuto lontano dall’appartamento in cui risiede Wanda, in un lussuoso albergo della capitale argentina e a documentarlo sarebbe stato un video, pubblicato da Gossipeame.

Icardi ha chiesto il permesso a Wanda Nara, il video

Secondo quel che si vede sul sito argentino Gossipeame, Mauro Icardi sarebbe arrivato all’albergo di Wanda per parlare con lei, confrontarsi di persona sulla crisi che sembra irreversibile tra loro e che metterebbe fine a un matrimonio di otto anni e alla loro famiglia. La sicurezza, da quanto si vede nel filmato, avrebbe impedito a Icardi di accedere allo stabile e di salire nelle stanze occupate dalla ex moglie:

“Il giorno in cui Mauro è arrivato in Argentina, gli hanno spiegato che gli era proibito entrare nell’albergo. Poi però lo hanno fatto entrare. C’era un ordine di Wanda che se si presentava il suo ex marito, Mauro Icardi, doveva chiederle il permesso”, si legge nella didascalia del post pubblicato sull’account di Gossipeame, molto attento a Wanda che a sua volta è tra i followers dell’account.

Insomma, sarà stato un fine settimana romantico ma non proprio partito sotto i migliori auspici complice, oltremodo, le indiscrezioni relative alla presunta relazione tra Wanda e L-Gante, rapper da milioni di followers sui social e altrettanti download, che l’imprenditrice aveva scelto come testimonial della sua linea di abbigliamento sportivo e personaggio a cui associare i suoi obiettivi commerciali.

Fonte: Getty Images

L-Gante e Wanda Nara, le origini del flirt

Certo è che questa presunta relazione tra l’artista 22enne e la ex moglie di Mauro Icardi, sua agente e rappresentante, adesso impegnata nella versione argentina de Il Cantante Mascherato è oggetto di una attenzione mediatica amplificata dall’attenzione seguita alla prima profonda crisi coniugale tra i due, complice allora la figura di Maria Eugenia Suarez detta la China.

Stavolta è L-Gante, che ha già esternato stima e ammirazione verso la Nara a trovarsi tra Icardi e Wanda e a solleticare una certa spettacolarizzazione di questa separazione contro la quale si batte Mauro: l’attaccante del Galatasaray non si è limitato a presentarsi a Buenos Aires.

Lancia messaggi, pubblica post, anche se densi di contraddizioni, sembra abbia motivazioni profonde – affari e famiglia – che lo spingono a chiudere di ricucire il loro rapporto all’ex moglie, determinata a salutarlo. E se anche l’autorevole La Nacion dedica spazio a questa frattura, c’è molto da approfondire in questo matrimonio dalla rilevanza economica non secondaria.

Fonte: IPA

Wanda Nara a letto con L-Gante, Icardi irritato

Che cosa ci lascia intendere tanta severità di giudizio? Wanda Nara è stata immortalata mentre bacia L-Gante, un momento di intimità intercettato e pubblicato sui social a poche ore dall’uscita del video scandalo che li vede protagonisti e che è stato lanciato come un vero evento in Argentina e sui social ufficiali di entrambi, “The Last Romantic”.

Alcune indicazioni e prove giornalistiche hanno mostrato che entrambi stavano insieme, ma ciò è stato confermato solo quando il musicista, nella “mesaza” di Mirtha Legrand, ha ammesso che “stava conoscendo” l’imprenditrice. Una conferma che non è affatto piaciuta a Icardi.

Il bacio e gli avvistamenti della nuova coppia

Da allora due distinti episodi, in una uscita privata e durante un concerto, sarebbero diventati oggetto di discussione di Los Angeles de la Manana come di altri programmi per stabilire come e quanto sia intensa questa presunta storia tra di due. “Volevi un bacio? C’è stato un bacio! La coppia del momento in una pista da bowling a Quilmes” , ha scritto Sonia , titolare dell’account Chusmeteando , nel commento al post .

Poi, a dimostrare che, in effetti, la bionda apparsa accanto a L-Gante era Wanda Nara, è apparsa un’altra foto dell’influencer ed imprenditrice in cui si potrebbe confermare che si trattasse proprio di lei.

Fonte:

Wanda Nara risponde su twitter: frecciata a Icardi

L’affaire su twitter ha stimolato la curiosità, e non poco, degli utenti. “Come si passa dal vivere una vita da sogno a Parigi, vivendo a 13 metri dalla Torre Eiffel, Wanda Nara e L-Gand, al baciarsi in una pista da bowling di Quilmes? Come mai? Con quale bisogno?”, ha scritto un certo Nicolas.

“Non mi stavo baciando in quella foto ”, ha scritto Nara, aggiungendo: “Ma sì, è vero che ero in quel posto. Di solito vado e sono dove sono felice senza preoccuparmi dei commenti degli altri. Posso assicurarvi che quella notte ero più felice di tanti che sono in Europa”. Un messaggio che arriverà forte e chiaro a Iardi, anche se dall’altra parte del mondo.

VIRGILIO SPORT